Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)
Zonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı.
KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI
Zonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüphelilerden M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, eşi H.A. ise serbest bırakıldı.
DHA
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