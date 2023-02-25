Tarlan Ahmadli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarlan Ahmadli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarlan Ahmadli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarlan Ahmadli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarlan Ahmadli 21 Kasım 1994 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tərlan Seymur oğlu Əhmədli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarlan Ahmadli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarlan Ahmadli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarlan Ahmadli'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarlan Ahmadli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarlan Ahmadli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarlan Ahmadli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarlan Ahmadli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Khazar Baku

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2021 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Tarlan Ahmadli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarlan Ahmadli şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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