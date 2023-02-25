Tarlan Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarlan Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarlan Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarlan Quliyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarlan Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarlan Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarlan Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarlan Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarlan Quliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarlan Quliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarlan Quliyev 19 Nisan 1992 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tərlan Şahmurad oğlu Quliyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarlan Quliyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA14 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarlan Quliyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarlan Quliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarlan Quliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarlan Quliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarlan Quliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Standard Sumqayit

1 Temmuz 2012 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2014 yılında Karabağ

1 Temmuz 2015 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2016 yılında Karabağ

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Tarlan Quliyev kimdir

Tarlan Quliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarlan Quliyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Tarlan Quliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tarlan Quliyev nereli

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