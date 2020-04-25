Tarlasına giderken gördüğü yaralı şahine sahip çıktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi yolda gördüğü yaralı şahine sahip çıktı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi yolda gördüğü yaralı şahine sahip çıktı.
Izgar Mahallesi'nde tarlasına giden Ali Şenol, yol kenarında gördüğü yaralı şahine duyarlılık örneği göstererek yardım eli uzattı. Yaralı şahini evine götürüp besleyen vatandaş, hemen ardından yetkililere haber verdi. Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen, tedavi altına alınan yaralı şahinin durumun iyi olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
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