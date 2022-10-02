Tarlasında çıkan yangın hayatını değiştirdi! Bulunan petrol için 50 milyon liralık teklif aldı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mustafa Yüksel ait zeytinliklerin 29 Mayıs tarihinde alevlere teslim olması sonrası yangını söndürmeye gelen ekipler yangının tarlada bulunan siyah bir maddeden kaynakladığı bilgisin vermişti.

Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri sıvı madde için incelemeler başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu tespit edildi.

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İLK KAZMA 2023'TE VURULACAK

Petrol bulunması sonrası TPAO Genel Müdürlüğüne söz konusu 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verilmesi üzerine yetkililer bölgeye gelerek rezerv çalışması için araziye gelerek sondaj kuyusunun açılacağı yeri tespit etti. Rezerv tespitinin ardından petrol bulunan bölgeye ilk kazma 2023 yılında vurulacak.

EKİPLER NUMUNEYİ İNCELEYECEKLER

SABAH ekibine konuşan tarla sahibi Mustafa Yüksel "Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler" dedi.

Bulunan bu petrolün Adana'da bulunan petrolden daha kaliteli olduğunu belirten Yüksel "Adana'daki biraz daha suluymuş. Buradaki petrol tam anlamıyla oluşmuş. Arazimin neresini kazarsanız kazın 200 metre derinlikten petrol çıkıyor. O yüzden orta kesimden çalışma yapacaklar" ifadelerini kullandı.

İŞ ADAMINDAN MİLYONLUK TEKLİF GELDİ

Mustafa Yüksel petrol bulunmasından sonra mahallelerine gelip gidenlerin çoğaldığını söyleyerek "Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir işadamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra işadamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız" şeklinde konuştu.