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  3. Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü (2)

Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü (2)

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İrtegün, tutuklanarak cezaevine gönderdi

Kaynak: DHA

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