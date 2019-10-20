Tarlasında husumetlisi tarafından öldürüldü (2)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İrtegün, tutuklanarak cezaevine gönderdi
Kaynak: DHA
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