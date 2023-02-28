Taron Voskanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taron Voskanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taron Voskanyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taron Voskanyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taron Voskanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taron Voskanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taron Voskanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taron Voskanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taron Voskanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taron Voskanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taron Voskanyan 22 Şubat 1993 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Տարոն Ոսկանյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taron Voskanyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Taron Voskanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 12 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Taron Voskanyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taron Voskanyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/pages/Taron-Voskanyan/438616746186514

Taron Voskanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taron Voskanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Taron Voskanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taron Voskanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2016 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2017 yılında Nea Salamis

12 Şubat 2018 yılında Alashkert

Taron Voskanyan kimdir

Taron Voskanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taron Voskanyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyunik Erewan (-1/2011)

Taron Voskanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Taron Voskanyan nereli

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