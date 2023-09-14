Tarsus Belediyesinden ’Engelsiz Tarım Alanı’ projesi

Tarsus Belediyesinin "Engelsiz Tarım Alanı" projesi, hem ürün hem de umut hasat ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tarsus Belediyesinden ’Engelsiz Tarım Alanı’ projesi

Tarsus Belediyesinin "Engelsiz Tarım Alanı" projesi, hem ürün hem de umut hasat ediyor. Ata ve yerli tohumlardan yetiştirilen patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye gibi ürünler, engelli vatandaşlar tarafından özenle toplandı ve 700 kilo ürün elde edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan engelsiz tarım alanı, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şelale mevkiinde bulunan engelsiz tarım alanında Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Engelliler Platform üyeleri tarafından 10 dekarlık alanda ekimi yapılan ata ve yerli tohum patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye hasada hazır hale geldi. Tarsus Belediyesi ziraat mühendislerince ve engelli vatandaşlar tarafından yetiştirilen, kontrolleri sağlanan ürünler, Tarsus Engelliler Platformuna bağlı Tarsus Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi ve Talasemi Derneğine bağlı engelli üyelerce hasat edildi. Ürünleri tek tek toplayan engelli vatandaşlar, 700 bin kilo ürün elde etti. Toplanan ürünler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, "Engelsiz tarım alanı, bizlerin tarımsal faaliyetlere katılmasını ve topluma daha fazla entegre olmalarını sağlayan önemli bir adımdır. Bugün burada patlıcan, salatalık, domates, biber ve fasulye gibi ürünlerin hasadını gerçekleştirerek 700 kilo ürün elde ettik. Bu sadece bir tarımsal başarı değil, aynı zamanda bizlerin toplumun bir parçası olduğunu gösteren bir işarettir. Bu proje için Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Ali Çelik ise Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen Engelsiz Tarım Alanı projesinin engelli bireyler üzerindeki olumlu etkilerini paylaşmak ve bu projenin önemini vurgulamak istiyorum. Bu projede yer aldığımız için gurur duyuyor ve bu fırsatı değerlendiriyoruz. Engelsiz tarım alanı, bizler için sadece tarım ürünleri yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok açıdan hayatımızı olumlu yönde etkiliyor" diye konuştu.

Tarsus Belediyesinden ’Engelsiz Tarım Alanı’ projesi

Tarsus Belediyesinden ’Engelsiz Tarım Alanı’ projesi

Tarsus Belediyesinden ’Engelsiz Tarım Alanı’ projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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