Tarsus Belediyesi’nden tren garında vatandaşlara çay ve kahve ikramı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, sabahın erken saatlerinde tren garında vatandaşlara çay ve kahve ikramında bulundu.

Tarsus Belediyesi hayata geçirdiği çay ve kahve ikramı hizmeti ile vatandaşın yüzünü güldürmeye, içini ısıtmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi, bundan böyle tren garında sabahın erken saatlerinde uyanıp, okuluna veya işine yetişmek isteyen yüzlerce öğrenci ile vatandaşa çay ve kahve ikramında bulunacak. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yaşamın her alanında vatandaşlılarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile rutin hizmetler dışında çeşitli alanlarda halkımızı memnun edecek, uygulama ve çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Yaptığımız planlama ve uygulamalara ek olarak halkımızdan gelen istek ve talepleri de dikkate alıyoruz. Bu uygulama ile sabah erken saatte işine veya okuluna gidecek olan vatandaşlarımız ile öğrencilerimize çay ve kahve ikramında bulunarak, güne zinde başlamalarını amaçlıyoruz. Belediye Başkanlığına seçildiğimiz günden beri hep şunu söyledik; Halkın parasını halk için harcayacağız" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her Pazartesi günü saat 06.00 ile 08.30 saatleri arasında Tren Garı'nda vatandaşlara çay ve kahve ikramında bulunacak.

Kaynak: İHA