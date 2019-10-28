Tarsus Gastronomi günleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 3.'sü düzenlenen Tarsus Gastronomi Günleri, vatandaşlara lezzet cümbüşü yaşattı. Önemli sayıda ünlü yemek şefini ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlayan etkinliğin bu yılki teması, "öğrenelim öğretelim" oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi, Tarsus Kent Konseyi, Tarsus SlowFood Grubu ile Tarsus Zeytin Platformu işbirliğiyle bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Tarsus Gastronomi Günleri, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Atölyeler, paneller ve söyleşilerin yanı sıra çok sayıda etkinlikle vatandaşların beğenisini toplayan Gastronomi Günleri'nin bu yılki teması "öğrenelim öğretelim" olurken, Tarsus'a özgü yöresel ürünlerin üretiminde ve değerlendirilmesinde kadın emeğinin desteklenmesi ile kooperatifleşme ön plana çıktı. Üç gün süren programda önemli sayıda ünlü yemek şefini ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlayan Gastronomi Günleri, vatandaşlara lezzet cümbüşü yaşattı.

Zengin program akışıyla dolu dolu üç gün yaşandı

Tarihi ve zengin yemek kültürüne sahip Tarsus'un Kubat Paşa Medresesi ve Danyal Peygamberin kabrinin bulunduğu Makam Camisi'nin yanındaki meydanda gerçekleştirilen Gastronomi Günleri, Yeryüzü Pazarı'nın açılışı, Sıraköy'de sembolik Sarıulak Zeytin hasadı, Eshab-ıKehf Zeytin Kooperatifi ziyareti gibi programlarla ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı devam etti. Gastronomi Günleri, şefler ile demo çalışmaları, demo tadımı atölyelerinin yanı sıra zeytinyağının gastronomideki önemi, Tarsus'ta zeytin ve zeytincilik, lezzette yöresellik, şef olmak, gastronomide bıçağın yeri gibi konularda da alanında uzman isimlerin söyleşilerine ve panellerine ev sahipliği yaptı. Festival alanında gün boyu süren trio müzikleri ve Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin Tarsus'tan manzaralar resim çalışmaları ise vatandaşların beğenisini topladı.

"Bu sene özellikle kadınlar ön plana çıktı"

Bu yılki Gastronomi Günleri'nde Mersin'in ve özelinde Tarsus'un yöresel ürünlerinin üretim ve değerlendirilmesinde kadın emeğinin desteklenmesi konusu ön plana çıkan konuların başında yer aldı. Yeni kurulan Mersin Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne de değinen Leyla Yoksulavakan, Meral Seçer'in bu konuda gösterdiği özeni vurgulayarak,"Biliyorsunuz kadının bulunduğu her yerde üretim, başarı ve güzellik vardır. Biz de tüm bunları sunmaya çalışıyoruz. Ben özellikle Tarsus Gastronomi Günleri'nin ilk gününden beri içerisindeyim. O kadar mutluyum ki. Çok güzel dostlar edindim, çok değişik insanlarla görüştüm, çok bilgili insanlar tanıdım. Eksiklerimizi tamamladık, bizden bir şeyler aldılar. Yani birbirimizi tamamladık. Bu sene çok farklı ve renkli oldu. Özellikle kadınlar ön plana çıktı" dedi.

Kaynak: İHA