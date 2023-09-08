Tarsus Gençlik Kampı Yenişehirli çocukları ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan çocukları, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında ağırladı.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte önce doğa yürüyüşü ile etrafı keşfeden çocuklar, survivor parkurunda kıyasıya mücadele etti. Oyun alanında gün boyu gönüllerince eğlenen çocuklar, zorlu parkurda kendi sınırlarını keşfederek, yeni deneyimler yaşamanın tadını çıkardı.

"Çocuklarımıza kendilerini aşmayı öğretiyoruz"

Tarsus'ta bulunan gençlik kampının, bölgenin en büyük oyun parkuru olduğunu ve çocukların burada eğlenceli zaman geçirmesinin yanı sıra, kendi yeteneklerini de sınayabildiklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Çocuklarımızın özgüvenli, kendini ifade edebilen, tok konuşabilen ve geleceklerini tayin edebilen birer birey olabilmeleri için gayret gösteriyoruz. İlk adımı burada atsınlar istiyoruz. Kendilerini aşmayı öğretiyor ve iyi de yapıyoruz" dedi.

Tarsus Gençlik Kampında, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan çocukları ağırladıklarını kaydeden Dokucu, "Kampımıza çocuklarımızı randevu ile alıyoruz. Mahalle muhtarları, öğretmenler, dernekler veya gruplar halinde, çocuklarımızı ve ebeveynlerini burada ağırlıyoruz. Onlara randevu veriyor ve ulaşımlarını sağlıyoruz" diye konuştu. Hem öğretmenlerin hem de görevli personelin tamamının çocuklarla yakından ilgilendiğini belirten Dokucu, çocukların gençlik kampında güzel zaman geçirip sosyalleşmelerinin yanı sıra, oyunlarla da yeteneklerini sınadıklarını ve neleri yapıp yapamadıklarını gördüklerini vurguladı.

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"Oyun alanımızın kalitesini artırarak daha profesyonel hale getirdik"

Kampta oyun çeşitlerini ve kalitesini artırarak, daha profesyonel ve daha renkli olmasını sağladıklarını kaydeden Dokucu, gençlik kampının çocukların Tarsus'ta erişebileceği en güzel oyun alanı olduğuna dikkat çekerek, "Şimdiki çocukların en büyük problemi bilgisayar başında eve kapanmak. Sokaktaki tehlikelerden dolayı anneleri de çocuklarını sokağa bırakmıyor. Dolayısıyla çocuklar, sokak oyunlarından uzak kalınca gelişimlerinde de oyunsal anlamda eksiklikler oluyor. Biz kreşlerimizde Tarsus Gençlik Kampında ve çocuklarla doğrudan bir arada olduğumuz diğer tüm birimlerimizde de bunu gidermeye dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyun alanına çocuğuyla birlikte gelen Birgül Alkan, "Başkanımız Vahap Seçer'den öğrenene kadar daha önce buradan haberimiz yoktu. İlk kez geldik. Çocuklarımızın eğlenebileceği çok güzel ve ideal bir yer olmuş" şeklinde konuştu. Oyun parkurunu beğenen çocuklardan Azra Erel ise "Burası çok güzel. Bazı aletlerden önceleri biraz korkuyordum ama başardım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)