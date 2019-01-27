Tarsus İdman Yurdu 2 - 2 Tokatspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Tokatspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Tokatspor ile 27.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tarsus İdman Yurdu - Tokatspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.01.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

{home11}



Yedekler

{homeSubstitute}



Teknik Sorumlu

{homeCoach}



Goller

{homeGoal}



Kartlar

{homeCard}



Oyundan Çıkanlar

{homeOut}



Oyuna Girenler

{homeIn}

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

{away11}



Yedekler

{awaySubstitute}



Teknik Sorumlu

{awayCoach}



Goller

{awayGoal}



Kartlar

{awayCard}



Oyundan Çıkanlar

{awayOut}



Oyuna Girenler

{awayIn}

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 19 12 4 3 35 10 40 25 2 Menemen Belediyespor 19 11 6 2 41 24 39 17 3 Fatih Karagümrük 19 11 4 4 34 20 37 14 4 Şanlıurfaspor 19 10 5 4 25 20 35 5 5 Manisa BBSK 19 9 7 3 32 13 34 19 6 Pendikspor 19 8 6 5 27 24 30 3 7 Tarsus İdman Yurdu 19 7 7 5 29 26 28 3 8 Etimesgut Belediyespor 19 6 6 7 22 25 24 -3 9 Kırklarelispor 19 6 5 8 24 25 23 -1 10 Kahramanmaraşspor 19 6 5 8 17 23 23 -6 11 Zonguldak Kömürspor 19 5 7 7 21 26 22 -5 12 Sivas Belediyespor 19 6 4 9 20 26 22 -6 13 Konya Anadolu Selçukspor 19 4 8 7 26 33 20 -7 14 Bak Spor 19 4 8 7 19 30 20 -11 15 Darıca Gençlerbirliği 19 5 5 9 19 30 20 -11 16 Fethiyespor 19 2 9 8 19 28 15 -9 17 Bandırmaspor 19 3 5 11 21 35 14 -14 18 Tokatspor 19 2 7 10 15 28 13 -13

Fikstür