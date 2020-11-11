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Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de 9'uncu hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Kırmızı Grupta Tarsus İdman Yurdu ve Elazığspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Tarsus İdman Yurdu evinde 4 maçtır kaybetmiyor.
Bu ligde Elazığspor toplamda 3 maçtır kaybediyor. Peki, Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TURSUS İDMAN YURDU - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı Tarsus İlçe Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Oran yönetecek. Oran'ın yardımcılıklarını ise Kurtuluş Aslan ve Cihad Buyurgan üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu - Elazığspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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