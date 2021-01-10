Tarsus İdman Yurdu-Kastamonuspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com CANLI YAYIN

2. Lig'de heyecan erteleme maçlarıyla devam ediyor. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Tarsus İdman Yurdu ve Kastamonuspor, erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Bugün saat 13.00'de başlayacak olan zorlu mücadele, Misli.com mobil uygulamaları tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ligde şu ana kadar 18 maça çıkan Tarsus İdman Yurdu, 24 puanla 12. sırada yer alıyor. Kastamonuspor ise 18 maçta, 19 puana ulaştı ve 16. sıradaki yerini aldı.

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Tarsus İlçe Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, saat 13.00'de başlayacak. Mücadelenin hakemi, Ömer Kocabey olacak. Ömer Kocabey'in yardımcılıklarını ise Ali Kılıç (Bilecik) ve Oğuzhan Yazır üstlenecek.