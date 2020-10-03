Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor maçı bulunuyor. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz. İki takım arasındaki son mücadeleyi, Sakaryaspor 2017 yılında 5-1 kazanmıştı. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mamak FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tarsus İlçe stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Egemen Artun yönetecek. Egemen Artun'un yardımcılıklarını ise Hasan Erdoğan ve Sezgin Şahbaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.00'de Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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