Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ve Serik Belediyespor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 16 puana ulaşan Serik Belediyespor, 16. sırada yer alıyor. Tarsus İdman Yurdu ise 9 maçta topladığı 12 puanla 11. sırada bulunuyor. İşte, Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçı canlı izle linki...

TARSUS İDMAN YURDU - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Tarsus İdman Yurdu ile Serik Belediyespor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Tarsus İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Bayram Başkan tarafından yönetilecek. Bayram Başkan'ın yardımcılıklarını ise Adnan Akbulut ve Emre Demirel üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu - Serik Belediyespor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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