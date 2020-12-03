Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Turgutluspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tarsus İdman Yurdu - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Tarsus İdman Yurdu Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Tarsus İlçe



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Tarsus İdman Yurdu Turgutluspor Maçının Hakemleri

Onur Bingöl(hakem), Buğra Can Semercioğlu(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 5. Ferhat Duman, 8. Nurullah Kaya, 6. Abdussamed Karnuçu, 23. Mertcan Çam, 33. Aytaç Öden, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 27. Şahin Şafakoğlu, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe

Turgutluspor

Turgutluspor İlk 11

1. Fatih Demirlek, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 5. Mert Özyıldırım, 18. Mehmet Kuruoğlu, 16. Mete Sevinç, 6. Süleyman Özdamar, 8. Samet Günhan, 7. Samed Hakan Kılıç, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 9. Muhammet Beşir



Yedekler

35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 45. Ferhat Katipoğlu, 80. Emre Keskin, 94. Burak Yılmaz, 28. Emre Nasuh, 10. Mithat Yaşar, 37. Muhammet Haşim Çoban, 20. Koray Kılınç

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

Fikstür