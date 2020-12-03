Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Turgutluspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Tarsus İdman Yurdu - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Tarsus İdman Yurdu Turgutluspor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Buğra Can Semercioğlu(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 5. Ferhat Duman, 8. Nurullah Kaya, 6. Abdussamed Karnuçu, 23. Mertcan Çam, 33. Aytaç Öden, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker
Yedekler
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 27. Şahin Şafakoğlu, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 5. Mert Özyıldırım, 18. Mehmet Kuruoğlu, 16. Mete Sevinç, 6. Süleyman Özdamar, 8. Samet Günhan, 7. Samed Hakan Kılıç, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 9. Muhammet Beşir
Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 45. Ferhat Katipoğlu, 80. Emre Keskin, 94. Burak Yılmaz, 28. Emre Nasuh, 10. Mithat Yaşar, 37. Muhammet Haşim Çoban, 20. Koray Kılınç
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.2020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.2020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.2020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.2020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.2020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.2020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.2020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.2020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK