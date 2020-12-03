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Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Tarsus İdman Yurdu ve Turgutluspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Turgutluspor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Tarsus İlçe stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tarsus İdman Yurdu - Turgutluspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Tarsus İdman Yurdu  Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Tarsus İlçe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Tarsus İdman Yurdu Turgutluspor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Buğra Can Semercioğlu(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), R.alkım Aksoy(dördüncü Hakem)

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 5. Ferhat Duman, 8. Nurullah Kaya, 6. Abdussamed Karnuçu, 23. Mertcan Çam, 33. Aytaç Öden, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 10. Alperen Pak, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker

Yedekler
1. Anıl Demir, 4. Onur Şirin, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 17. Burak Seres, 27. Şahin Şafakoğlu, 61. Asım Hamzaçebi, 68. Alper Ademoğlu

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

TURGUTLUSPORTurgutluspor

Turgutluspor İlk 11
1. Fatih Demirlek, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 5. Mert Özyıldırım, 18. Mehmet Kuruoğlu, 16. Mete Sevinç, 6. Süleyman Özdamar, 8. Samet Günhan, 7. Samed Hakan Kılıç, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 9. Muhammet Beşir

Yedekler
35. Can Sevinç, 4. Sinan Özkara, 45. Ferhat Katipoğlu, 80. Emre Keskin, 94. Burak Yılmaz, 28. Emre Nasuh, 10. Mithat Yaşar, 37. Muhammet Haşim Çoban, 20. Koray Kılınç

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.20201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.2020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.2020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.2020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.2020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.2020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.2020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.2020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.2020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.2020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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