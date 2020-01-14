Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında, Tarsus Üniversitesinin girişine yerleştirdiği büfede, her sabah öğrencilere çorba dağıtacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ekim 2019'da faaliyete geçirilen "1 Ekmek 1 Çorba" projesinin, kentin birçok farklı noktasında günlük 4 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde belirli günlerde dağıtımı yapılan çorbanın daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediyesi marangozhanesinde, tasarruf tedbirleri kapsamında dışarıdan hizmet almadan, var olan kaynaklarla iki çorba büfesi imal edildi. Büyükşehir Belediyesi, bu çorba büfelerinin ilkini Tarsus Üniversitesine yerleştirdi. "1 Ekmek 1 Çorba" projesi kapsamında dağıtımı yapılan çorbalar, artık hafta içi her sabah derslerinden önce öğrencilere dağıtılıyor.

İki çorba büfesi ve mobil araçlarla çorba ikramının günlük 6 bin kişiye ulaşacağı bildirildi.

Diğer büfe Mersin Üniversitesi girişine yerleştirilecek

Tarsus Üniversitesinde, öğrencilerin yoğun olarak geldiği 07.30-09.30 saatleri arasında dağıtımı yapılacak çorbalar, öğrenciler için sağlıklı bir kahvaltı alternatifi olacak. İki çorba büfesi ve yeni mobil noktalarla Mersin'de çorba dağıtım noktalarının 25'e yükseleceğini ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, çorba büfesinin ikincisinin Mersin Üniversitesi'nin girişine yerleştirileceğini belirtti.

Tarsus Üniversitesinde öğrenciler memnun

Tarsus Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü öğrencisi Seda Özdemir, "1 Ekmek 1 Çorba projesi kapsamında yerleştirilen çorba büfesinin okulumuzun kapı girişinde devamlı kalacağını öğrendik. Bunun için çok mutlu olduk. Sabah saat 08.30'da derslerimize geldiğimiz zaman kapının önünde sıcacık çorbayı görmek bizi mutlu eder, teşekkürler" dedi.

Öğrenci Beyzanur Ergünöz de "Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. "1 Ekmek 1 Çorba" projesini daha önce duymuştuk. Almıştık, beğenmiştik, birçok kişi memnun kalmıştı. Bu bizim için yararlı bir şey. Genellikle dersimiz sabah olduğu için kahvaltı yapmamız güç oluyor. Bunun için de okula gelirken kapının önünde bir çorba sabahları bizim için iyi olacak. Bir de sabit olarak bulunacağını duyduk. Bunun için de Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

Sabahları kahvaltı yapmadan geldiğini söyleyen Onur Karakurt ise "Bizim için gayet faydalı oluyor, çünkü sabahları kahvaltı yapmadan geldiğimiz için çorba alıp yemek derslerde bizi daha zinde tutacaktır. Büfelerin sabit olması bizim yararımıza olacak. İstediğimiz zaman sabahları çorbamızı alıp içebileceğiz. Derslere daha zinde daha kuvvetli gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA