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Tarsus'da çöp ev vakası! Bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı

Mersin'de tek katlı bir evden çevreye yayılan kötü kokular sebebiyle mahallenin ihbarı üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, verilen adresten 8 kamyon çöp çıkardı. Herkesin şaşkına döndüğü o anlar kameralara böyle yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallelinin ihbarı üzerine bir evden yayılan kötü kokuların nedenini inceleyen  Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, o evden tam tamına 8 kamyon çöp çıkardı. Olayın ardından 8 kamyon dolusu çöp, sıfır atık deposuna götürüldükten sonra yapılacak ayrıştırmanın ardından geri dönüşüme kazandırılacağı belirtilirken o anlarda kameralara anbean kaydedildi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 14:14
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