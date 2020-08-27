Tarsus'da çöp ev vakası! Bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı
Mersin'de tek katlı bir evden çevreye yayılan kötü kokular sebebiyle mahallenin ihbarı üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, verilen adresten 8 kamyon çöp çıkardı. Herkesin şaşkına döndüğü o anlar kameralara böyle yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallelinin ihbarı üzerine bir evden yayılan kötü kokuların nedenini inceleyen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, o evden tam tamına 8 kamyon çöp çıkardı. Olayın ardından 8 kamyon dolusu çöp, sıfır atık deposuna götürüldükten sonra yapılacak ayrıştırmanın ardından geri dönüşüme kazandırılacağı belirtilirken o anlarda kameralara anbean kaydedildi.
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27 Ağustos 2020 Perşembe 14:14
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