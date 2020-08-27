Tarsus'da çöp ev vakası! Bir evden 8 kamyon çöp çıkartıldı

Mersin'de tek katlı bir evden çevreye yayılan kötü kokular sebebiyle mahallenin ihbarı üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, verilen adresten 8 kamyon çöp çıkardı. Herkesin şaşkına döndüğü o anlar kameralara böyle yansıdı.