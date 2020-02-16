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  3. Tarsus’ta 2 katlı evde yangın

Tarsus’ta 2 katlı evde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Tarsus’ta 2 katlı evde yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 4234. Sokak'ta Özbütün ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yaptı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, Özbütün ailesine mahalle sakinleri sahip çıktı.

Tarsus’ta 2 katlı evde yangın

Tarsus’ta 2 katlı evde yangın

Kaynak: İHA




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