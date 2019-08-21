Tarsus'ta 220 litre metil alkol ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, medikal ürün satan iş yerinde, 220 litre metil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte alkolden artan ölümler nedeniyle operasyonlarını artırdı. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda işletmeci H.O.'nun merkez Reşadiye Mahallesi'nde medikal malzeme satışı yapılan iş yerine baskın yapıldı. Baskında 220 litre metil alkol ve 20 litre sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.O.'nun emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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DHA