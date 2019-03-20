Tarsus’ta 73 şehit ailesine tapuları teslim edildi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 73 şehit ailesine tapularını teslim etti.

Tarsus Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen törenle tapuları verilirken duygusal anlar yaşandı.

Belediye Başkanı Şevket Can, gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada hiçbir şeyin şehitlerin hakkına karşılık olamayacağını söyledi. Başkan Can, "Bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak öncelikle tabii ki Cenab-ı Hakka şükrediyoruz sonra da canları, kanları pahasına terörle mücadele ederken can veren kan veren şehitlerimize minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Tarsus Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hizmet gerçekleştirdik. Ama bütün bu hizmetler için bizleri en çok gururlandıran onurlandıran hizmetimiz şehit ailelerimize ücretsiz konut vermemizdi. Sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu vatana kurban ettiniz. Sizlerde aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ne yapsak hakkınız ödenmez. Hiçbir şey şehitlerimizin hakkına karşılık gelemez. Allah hepinizden razı olsun. Bize emanetsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 73 şehit ailesine tapuları verildi.

Kaynak: İHA