Tarsus’ta bağdan 500 kilo üzüm çalan hırsız yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm bağlarından 500 kilo üzüm çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde iki kişiye ait üzüm bağına girerek yaklaşık 500 kilo üzüm çalan H.B., bağ sahipleri tarafından suçüstü yakalandı. Köylüler tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA