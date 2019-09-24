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Tarsus’ta FETÖ’den aranan kadın yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.

Tarsus’ta FETÖ’den aranan kadın yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan kadın yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan H.A. adlı kadın Tarsus'ta gözaltına alındı.

H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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