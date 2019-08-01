Tarsus’ta gölete giren genç boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Tarsus'ta arkadaşları ile birlikte piknik yapmak için Çakırlı ve Çavdarlı mahalleleri arasındaki Kapız mevkiine giden Ergün A. (22), serinlemek amacıyla bölgede bulunan gölete girdi. Gölette yüzen Ergün A. bir anda gözden kayboldu. Ergün A.'dan haber alamayan arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları aramada Ergün A.'nın cansız bedeni buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA