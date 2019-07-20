Tarsus’ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Pozantı Tarsus istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı'dan Tarsus istikametine seyreden Ali D. (44) idaresindeki 42 ACF 318 plakalı kamyon, öndeki İbrahim Öztürk (42) idaresindeki 33 EEY 82 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali D.'nin aracında yolcu olarak bulunan Ercan Akgül (49) ile Halit Donat çarpmanın etkisiyle hayatlarını kaybetti. Ali D. ile diğer kamyonda bulunan Narin Karalı (54) ve Hazal Çimli (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA