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Tarsus'ta koronavirüs denetimleri sıklaştırılıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında artan vaka sayıları nedeniyle, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler arttırıldı.

Tarsus'ta koronavirüs denetimleri sıklaştırılıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, artan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle denetimlerini artırdı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Kovid-19 kapsamında Çamtepe Jandarma Asayiş Noktasında şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlara maske takma, hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Tarsus'ta koronavirüs denetimleri sıklaştırılıyor

Uygulamalar kapsamında ekipler yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurulup salgından korunmaları için vatandaşları uyardı. Yolcu otobüs ve minibüslerini de tek tek durdurup bilgi veren ekipler, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol etti. Ekipler sürücüleri yolcu kapasitesini aşmaması, mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da virüsten korunmaları ve olası yayılımı azaltmak için bilgiler verdiler.

Tarsus'ta koronavirüs denetimleri sıklaştırılıyor

Sürekli Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlem almalarını belirten ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Berna Akkaya
Editör


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