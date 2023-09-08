Tarsus’ta kültürel etkinlikler sokaklara taştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerle sokaklar şenlendi.

Tarsus Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kentin sanat ve kültürle buluşması çerçevesinde düzenlenen ve ünlü oyuncuların sahnelediği "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" oyunu, 31 mahallede oynanarak 30 bin seyirciye ulaştı. Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla yapılan etkinlik, her akşam alanları tıklım tıklım dolduran vatandaşlar tarafından izlendi.

Çocuklarla drama eğitimi, resim atölyesi, el sanatları, geleneksel çocuk oyunları ve canlı müzik çalışması gerçekleştirildi. Etkinliklerle Tarsus'un kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların tatilde boş zamanlarını verimli kullanmaları sağlandı. Gerçekleşen "Güneşli bir resim çiz bana" etkinliği ile kırsal mahallede yaşayan bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Tarsus'un Göçük Mahallesi'nde düzenlenen 6. İncir Festivali, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Her yıl Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılandı. En iyi incir yetiştiriciliği yarışması ise festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olurken, yarışmada başarılı olan üreticilere çeşitli ödüller verildi. Etkinlik çerçevesinde sahne alan sanatçılar arasında Ali Taşoğlu, Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası, Aylin Dinçer ve Gül Ahmet Yiğit yer aldı. Vatandaşlar, sanatçıların performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

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Ayrıca ilk kez gerçekleştirilen Dra-Masal Tenis kursu ile çocuklar tenisle tanıştı. Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Tenis Kulübü iş birliği ile başlayan eğitimde çocuklara drama ve tenis ile eğlenceli bir deneyim sunuldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikle çocuklar hem eğlendi hem de farklı tekniklerle tenis sporunu öğrenmenin tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)