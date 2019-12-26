Tarsus’ta ’Kuvayi Milliye Köşesi’ açıldı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlama programı kapsamında, Kerim Çeliktaş Türkocağı İlkokulu'nda oluşturulan "Kuvayi Milliye Köşesi" törenle açıldı.

Açılış öncesi okul öğrencileri kurtuluş kahramanları Molla Kerim ve silah arkadaşları hakkında yazdıkları şiirleri okudu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Molla Kerim ve silah arkadaşlarının Çukurova'nın kurtulması için verdikleri mücadele takdire şayandır. Allah hepsinin mekânını cennet etsin. Ülkemiz kanla, gözyaşıyla, acıyla kuruldu. Bizlere düşen kahramanlarımızın verdikleri mücadeleyi gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmaktır" dedi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu ise "Bütün bu toprakları bizlere vatan yapan bütün ecdadımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu topraklarda mücadele veren, şehit düşen, gazi olan bütün ecdadımızı, kuvayi milliyecilerimizi minnetle, şükranla, rahmetle anıyoruz. Bu aziz vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi tekrar anıyorum. Köşemiz inşallah bu güzel insanları hatırlamaya, anmaya, unutmamaya vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA