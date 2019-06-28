Tarsus’ta okul müdürleri toplantısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sene sonu "Müdürler Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Şehitishak İlkokulu Esra Şemsi Konferans Salonunda yapılan toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin'in başkanlığında şube müdürlerinin ve tüm resmi okul, kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul İlkokulu, Dumlupınar Hürriyet İlkokulu, İclal Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu, Özel Çağ Anadolu Lisesi, Özel Çağ Fen Lisesi, Özel Çağ İlkokulu, Özel Çağ Ortaokulu Okul müdürlerine "Beslenme Dostu Okul Sertifikaları'nı takdim etti.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitim adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için çalışmalarına başladıklarını, bütün milli eğitim camiasına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplantı, iyi dilek ve temennilerle son buldu.

Kaynak: İHA