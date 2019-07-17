Tarsus’ta sahte içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde kaçak içki üreticileri ile satıcılarına yönelik çalışmaları hızlandırıldı. Tarsus'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda Y.A. isimli bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA