Tarsus’ta, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2019 Yaz Kararnamesi ile Tarsus'ta görev yapan başta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyon Başkanı olmak üzere tayinleri başka illere çıkan toplam 20 hakim ve savcı için veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan hakim ve savcılar için bir restoranda gerçekleşen veda yemeğinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, son üç yılını özetleyerek, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu güne yapılan hizmetlerden dolayı tüm cumhuriyet savcı ve hakimlerine teşekkür etti. Adalet hizmetinin zor ve kutsal bir görev olduğunu belirten Başsavcı Kılıç, bu hizmeti yaparken, gönül yıkmadan, gönül alarak yapılmasının uygun olacağına vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda herkesten helallik isteyen Kılıç, "Benim hakkım sizlere helal olsun" dedi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan cumhuriyet savcıları Mehmet Sabri Kılıç, Hanifi Alıç, Taşkın Çörekli, Özgür Celbek, Muhammet Damlayıcı, Ebubekir İnce, Adem Eroğlu, Burak Kardeş, Sedat Aydın ve Ağır Ceza Başkanı Ferhat Karakuş ile hakimler Burak Kılık, Hakan Vural, Gizem Güngör, Ferit Tekin, Mustafa Yılmaz, Gülşen Zaman, Dilek Eroğlu, Fatma Arıbal Yanık, Çağrı Duran, Hilal Akbaba Kabal, Murat Tokay, Esra Şen ve Selen Fazla Akbaş'a plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA