Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 775 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin adreslerini belirleyerek, operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 6 kilo 775 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili E.Y., S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.K.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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DHA