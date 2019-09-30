Tarsus’un sesleri konserlerine yoğun ilgi

Tarsus'un yerel sanatçılarının yer aldığı "Tarsus'un sesleri" adlı konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarsus'un sesleri" adlı konserler dizisi, altı mahallede altı konser olarak planlandı. Bugüne kadar yerel sanatçılardan Tarsuslu Öner, Alp, Ertan Rüstem ve orkestrası konserleri gerçekleştirilirken, 4 Ekim'de Altaylılar Mahallesinde Murat Ufuk, 5 Ekim'de Yarenlik Alanda Refresh ve 6 Ekim'de ise Çağlayan Mahallesi'nde Atilla Çelik konserleri yapılacak. Daha önceki konserlerde olduğu gibi gerçekleştirilecek üç konsere de halkın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Burada daha önce size bir söz vermiştim. Özgürlüğün türküsünü söyleyeceğiz demiştim. Kardeşliğin türküsünü söyleyeceğiz demiştim. Ve bunları da memleketimizin çocuklarıyla yapacağız. Bu memlekette yetişen o kadar değerli çocuklarımız var ki. Emin olun yarın onları çok ama çok iyi yerlerde göreceğiz. Tabi ki bunları hep birlikte yapacağız, sizlerle birlikte yapacağız" dedi.

Tarsus'un artık siyah beyaz görüntüsünün olmadığını ifade eden Bozdoğan, "Geceleri renkli ve ışıl, ışıl olan bir Tarsus var. Elbette bir kentin üreten olması, eğiten olması, sağlıklı olması, kültürlü olması çok önemli. Ama en önemlisi ideolojik olarak fikirlerin olumlu bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Her gittiğim yerde söyledim; Tarsus ve insan olgusu, siyasetin çok ama çok üzerinde. Bu kentte de o dostluğu insanla yapacağız. Yani sizlerle, yani bu kentin en ücra köşesinde bulunan halkla birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra vatandaşlar, sanatçı Ertan Rüstem ve orkestrasının seslendirdiği parçalar eşliğinde hem halay çektiler hem de doyasıya eğlendiler.

Kaynak: İHA