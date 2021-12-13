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Tart Suçu ne demek, TDK'ya göre Tart Suçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tart Suçu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tart Suçu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tart Suçu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tart Suçu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tart Suçu ne demek, TDK'ya göre Tart Suçu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tart suçu ne demek? Tart suçu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tart suçu kelimesi. Peki tart suçu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tart suçu nedir, tart suçu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TART SUÇU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tart suçu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tart suçu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Disiplin suçuyla belli süreler için okuldan veya meslekten uzaklaştırılma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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