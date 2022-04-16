Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı görev tanımı nedir, Tartı Büro Elemanı/Kantarcı ne iş yapar, Tartı Büro Elemanı/Kantarcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tartı Büro Elemanı/Kantarcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Tanımı;

__

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Maaşları

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tartı Büro Elemanı/Kantarcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tartı Büro Elemanı/Kantarcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.03

Meslek Adı :

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gönderilen, alınan, dağıtılan veya üretilen malları tartan, bunlarla ilgili kayıtları tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malları kantara yerleştirmek veya bunların yerleştirilmelerini sağlamak, b) Kantarın sayacından ağırlığını okumak,

c) Kap veya taşıyıcı tertibatının darasını düşmek,

d) Malın taşıyıcıya yüklenmesini ve taşınmasını sağlamak,

e) Faturayı onaylayıp, gerekli ayrıntıları kayıt defterine yazmak,

f) Tartılan malların detaylarını karşılaştırıp, gerekirse rapor düzenlemek,

g) Tartı aletinin temizliğin yapmak,

h) Tartılan malları inceleyerek sınıflayabilir,

i) Malın cinsine göre yaptığı işlerde uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?