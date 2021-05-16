Tartı Büro Elemanı/Kantarcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4321.03

Meslek Adı : Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Gönderilen, alınan, dağıtılan veya üretilen malları tartan, bunlarla ilgili kayıtları tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malları kantara yerleştirmek veya bunların yerleştirilmelerini sağlamak,

b) Kantarın sayacından ağırlığını okumak,

c) Kap veya taşıyıcı tertibatının darasını düşmek,

d) Malın taşıyıcıya yüklenmesini ve taşınmasını sağlamak,

e) Faturayı onaylayıp, gerekli ayrıntıları kayıt defterine yazmak,

f) Tartılan malların detaylarını karşılaştırıp, gerekirse rapor düzenlemek,

g) Tartı aletinin temizliğin yapmak,

h) Tartılan malları inceleyerek sınıflayabilir,

i) Malın cinsine göre yaptığı işlerde uzmanlaşabilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu mesleği için “7535.24” kod olarak kullanılır iken Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı mesleği için “2261.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı Meslek Kodu “4321.03” olarak belirlenmiştir.

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