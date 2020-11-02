Tartışıp eşini bıçakla yaralayan adam kendini polise ihbar etti!

Esenyurt'ta 45 yaşındaki Öner G. sebebi bilinmeyen bir tartışma sonucu eşi 43 yaşındaki Pakize G.'yi bıçakla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Olayın ardından kendini polise ihbar eden koca gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken olay yerine gelen 112 ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı.