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  3. Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahllesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 77 yaşındaki Sabahattin D. ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Dağcan E'nin, ikametinin önüne gelen gruba tabancayla ateş açması sonucu Sabahattin D. yaralandı. 

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

KAFA VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN YARALANDI

Şahin D'nin tüfekle ateş etmesi üzerine ise Dağcan E, kafa ve göğüs bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. 

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık personelince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabahattin D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Şahin D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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