Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahllesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 77 yaşındaki Sabahattin D. ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Dağcan E'nin, ikametinin önüne gelen gruba tabancayla ateş açması sonucu Sabahattin D. yaralandı.

KAFA VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN YARALANDI

Şahin D'nin tüfekle ateş etmesi üzerine ise Dağcan E, kafa ve göğüs bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık personelince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabahattin D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Şahin D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.