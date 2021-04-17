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  3. Tartışma yaratacak aşı kartı önerisi: Aşı olan 65 yaş üzeri kısıtlamadan muaf tutulsun!

Tartışma yaratacak aşı kartı önerisi: Aşı olan 65 yaş üzeri kısıtlamadan muaf tutulsun!

Vatandaşları aşı yaptırmaya ikna için tartışma yaratacak bir öneride bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, ''İki doz aşısı da tamamlanmış 65 yaş üstü kişilere bir aşı kartı verilmesi ve aşı kartı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmaları, aşı olmayanların ise kısıtlanması gerekir. '' dedi.

Tartışma yaratacak aşı kartı önerisi: Aşı olan 65 yaş üzeri kısıtlamadan muaf tutulsun!

Koronavirüs salgını sürecinde aşı olmak istemeyen 65 yaş üzerindeki vatandaşları teşvik için Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den ilginç bir öneri geldi. 

Kurugöl, 65 yaş üzerinde yüzde 73 gibi bir aşılama oranı olduğuna dikkat çekerek, “Bu istenilenin, olması gerekenin altında bir oran. Yine başlatılan kısmi kapanma kararı ile 65 yaş üzeri kişilere bir takım kısıtlamalar da getirildi. Ama bu kısıtlamada aşılı ve aşısız olanlar arasında hiçbir ayrım yok. Aşı olan da aynı kısıtlamaya tabi tutuluyor.'' ifadelerini kullandı.

Tartışma yaratacak aşı kartı önerisi: Aşı olan 65 yaş üzeri kısıtlamadan muaf tutulsun!

Aşılı olan 65 yaş üzeri kişilerde ağır hastalık riskinin çok düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, ''İki doz aşısı da tamamlanmış 65 yaş üstü kişilere bir aşı kartı verilmesi ve aşı kartı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmaları, aşı olmayanların ise kısıtlanması gerekir. Böylece bu uygulamayla insanları aşılamaya teşvik etmiş oluruz. Hatta daha sonra diğer gruplara da aynı uygulama yapılabilir.'' şeklinde konuştu. 

Tartışma yaratacak aşı kartı önerisi: Aşı olan 65 yaş üzeri kısıtlamadan muaf tutulsun!

TEDBİRLER YETERSİZ

Salgının yavaşlaması için insan hareketliliğinin azalması gerektiğini vurgulayan Kurugöl şunları kaydetti;

''Şu anda uygulanan kısmi kapanma insan hareketliliğini yeterli derecede azaltmadığı için 15 gün sonra vaka sayısının ve ölüm sayısının çok değişeceğini sanmıyorum. Gönül isterdi ki bayramı da içine alacak şekilde tam kapama olsun ve birlikte hızlı aşılama yapılsın. Bu olsaydı vaka sayılarını azaltma şansımız olacaktı.”

Kaynak: Hürriyet

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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