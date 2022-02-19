Tartışma yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre kabak yetiştiricisi olan 38 yaşındaki Harun Çelik, Bahşiş Mahallesi'ndeki tarlasında hasat yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle kuzeni Y.E. (23) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Y.E, Çelik'i bıçakla yaraladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Yaralanan Çelik, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.