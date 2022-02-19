Anagram ne demek, TDK'ya göre Anagram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Adını Feriha Koydum'un Hande ve Feriha'sı yıllar sonra yeniden yan yana! Dizinin aksine samimiyetleriyle dikkat çektiler!19 Şubat 2022 Cumartesi günün spor manşetleri | Konyaspor, zirve yarışında kan kaybını sürdürdü!Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu! Gönlünü iş insanı Cemal Güzelci'ye kaptırdı! Yeni sevgilisiyle görüntüleri ortaya çıktıTartışma yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! Belediyeler su tarifelerinde bir bir indirime gitti!Çaşıtlama ne demek, TDK'ya göre Çaşıtlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika| Can pazarı yaşandı! Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tartışma yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Tartışma yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Y.E. isimli kişi tartışma yaşadığı kuzeni Harun Çelik'i bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çelik yaşamını yitirirken olayın ardından kaçan Y.E.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tartışma yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre kabak yetiştiricisi olan 38 yaşındaki Harun Çelik,  Bahşiş Mahallesi'ndeki tarlasında hasat yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle kuzeni Y.E. (23) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Y.E, Çelik'i bıçakla yaraladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Yaralanan Çelik, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT