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Tartışmada tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tartışmada tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da meydana gelen olayda tartışma sonrası tüfekle yaralanan üç kişiden biri olan Bursalı Anıl Temel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Temel için Umurbey Mahallesinde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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