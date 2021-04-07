Tartışmalı Güvenlik Soruşturması Kanun teklifinde önemli değişiklik!

TBMM Genel Kurulu'nda gündeminde yer alan Arşiv Araştırması Kanun Teklifi ve Güvenlik Soruşturması'na ilişkin teklifin görüşmelerine devam ediliyor. Tartışmalara neden olan teklifte önemli bir değişikliğe gidildi. Bu kapsamda kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi.

Yeniden gündeme alınan kanun teklifine ilişkin olarak önceki gün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşüldü.

TEKLİF MECLİS'TE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen ve tartışmalara neden olan teklif TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylanarak kabul edildi. Bunun üzerine 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi.

TEKLİFTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK KARARI

TBMM Genel Kurulu'nda gündeme alınan teklifte önemli bir değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nde yer alan, güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönünden kişinin eşi ile birinci derece yakınları dahil edilir hükmü değiştirildi. Yeni değişiklik ile kişinin birinci derece yakınları güvenlik soruşturması dışında tutuldu.

TEKLİF İÇERİĞİNDE NELER YER ALIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda Ak parti tarafından Meclis'e sunulan ancak muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedilen teklifin içeriğinde yer alan maddeler şu şekilde:

*Arşiv araştırmasının ve güvenlik soruşturmasının statü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılması, arşiv araştırmasının kapsamının belirlenmesi ile güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasına ek olarak tespit edilecek hususların belirlenmesi,

*Araştırma ve soruşturma neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonunun kurulması ile komisyonun kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini atamaya yetkili amire yazılı olarak sunma zorunluluğu,

*Kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi ile bu verilere erişmesine, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirlerin alınması, araştırma ve soruşturmaya esas alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının gözetilmesi,

*Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak kullanılması, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkelere aykırı hareket edilmemesi,

*Veri güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinmesi ve yok edilmesi,

*Verilerin değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi hâlinde ve fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6698 sayılı Kanunun 17'nci; kabahat gerektirmesi hâlinde ise 18'nci madde hükümlerinin uygulanması,

*Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde öğrenim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması öngörülmekte.