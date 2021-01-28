Tartışmalı hakem Bahattin Şimşek, yeniden Süper Lig'de

Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla özellikle turuncu-lacivertli camianın tepkisini çeken ve TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir süredir dinlendirilen hakem Bahattin Şimşek, bu hafta Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesini yönetecek. Şimşek, 38 gün sonra tekrar bir Süper Lig müsabakasında düdük çalacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede skordan çok hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar konuşulmuştu. Şimşek, turuncu-lacivertli takımdan Rafael ile İrfan Can'ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla oyun dışına göndermiş ve turuncu-lacivertli camianın tepkisini çekmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Brezilyalı futbolcu Rafael'in ilk sarı kartı ile 2. sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartı iptal etmişti.

1 AY SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ

Bu karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilen Bahattin Şimşek, tam 1 ay sonra geçtiğimiz hafta sahalara dönmüş ve TFF 1. Lig'de Bandırmaspor-Ümraniyspor maçını yönetmişti.

Tecrübeli isim, bu hafta ise tekrar Süper Lig'e atandı ve 31 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği-Antalyaspor müsabakasının hakemi oldu. Bu maç, Bahattin Şimşek'in 38 gün sonra ligde yönettiği ilk karşılaşma olacak.