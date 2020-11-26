Tartıştığı annesini göğsünden bıçakladı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 28 yaşındaki Hakan Ö. isimli bir kişi 56 yaşındaki annesi Yurdagül Ö.'yü aralarında çıkan bir tartışmadan ötürü göğsünden bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.