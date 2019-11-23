Tartıştığı annesini tüfekle yaraladı

MALATYA'nın Kale ilçesinde, F.Ö. (21), tartıştığı annesi Gülsüm Ö.'yü (42) av tüfeği ile vurarak yaraladı. Gülsüm Ö. hastaneye kaldırılırken, F.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö., evde, annesi Gülsüm Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö., av tüfeği ile annesine ateş açtı. Gülsüm Ö. ayağına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülsüm Ö. sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA