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  3. Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü (2)

Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü (2)

Babaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması...

Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü (2)

KISA SÜREDE YAKALANDI

Babaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Olcay K., sorgulanmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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