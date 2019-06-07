Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Aziz Oğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sokak ortasında babasıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla 5 el ateş etti. Baba ayağından yaralanırken, oğlu ise kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, babasına kuşun sıkan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA