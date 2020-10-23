Tartıştığı babasını bıçakladı! Komşularına "ambulans çağırın" diyerek bağırdı
Zonguldak'ta 26 yaşındaki Egemen Ş. isimli bir genç, taksicilik yapan 59 yaşındaki babası Mehmet Ş. ile aralarında çıkan tartışma sonucu babasını göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından komşularına ''Ambulans çağırın" diyerek kaçan genç polis tarafından yakalanırken baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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23 Ekim 2020 Cuma 10:31
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