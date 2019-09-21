Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, A.B. (17) ile babası Y.B. arasında Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, babasını bıçakladı.Tartışma seslerini...

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İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, A.B. (17) ile babası Y.B. arasında Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, babasını bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Y.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bekleyen şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü. Kaynak: AA



